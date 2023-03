Costi elevati e materie prime introvabili, a un anno dalla presentazione non c’è ancora una data per l’opera della fontana di Largo Fiorillo

A quasi un anno dalla presentazione del progetto vincitore, quello dei progettisti guidati dall’architetto Enrico Pontello, non si hanno ancora tempi certi sulla realizzazione dell’opera che sarà collocata al centro della fontana di Largo Fiorillo, di fronte al terminal crociere.

La causa del ritardo, come per molte opere in muratura o in metallo, è attribuita al periodo difficile per l’approvvigionamento delle materie prime in termini di costi e di tempi ma ora che la primavera è iniziata, a poche settimane dall’incremento vertiginoso delle toccate da parte delle navi da crociera, l’assenza del monumento si fa notare sempre di più.

Nelle scorse settimane l’Autorità di sistema portuale, che aveva emesso il bando in collaborazione con il Comune della Spezia e il Comitato delle Borgate, ha contattato il team vincitore per ottenere un cronoprogramma delle attività con indicazione delle date intermedie e finale di realizzazione, ma a oggi non è stata fornita nessuna informazione al riguardo. Gli uffici di Via del Molo, impegnati a sollecitare i progettisti, hanno intanto inviato il progetto a tutti gli enti interessati sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e amministrativo affinché prendano atto della futura installazione dell’opera, portando così a termine gli adempimenti amministrativi e abilitativi. Ora non rimane quindi che attendere novità da parte dell’architetto Pontello e dei suoi collaboratori, con la speranza che arrivino quanto prima.

L’opera prevista, realizzata in acciaio soffiato, era nata dalla “volontà di creare una struttura leggera che quasi galleggi sull’acqua della fontana esistente”. Il fulcro centrale è costituito da 13 elementi che richiamano, in forma e sezione, gli scafi partecipanti al Palio e che riportano l’incisione delle vittorie di ognuna delle Borgate. L’intera struttura è concepita per integrarsi e dialogare con l’architettura circostante, in particolare con l’iconica cattedrale di Cristo Re e con l’acqua delle fontane di Piazza Europa.

Nel parere della giuria il progetto dell’architetto Pontello aveva avuto la meglio su quello presentato da Gianmarco Dolfi e Camilla Tinti, mentre la terza piazza era andata a Federico Ortica e Marta Rovinalti. Al primo classificato, oltre alla realizzazione dell’opera, era andato un premio di 15.000 euro, al secondo 10.000 e al terzo 5.000.

