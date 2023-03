Depositi chimici a ponte Somalia, pioggia di osservazioni sul progetto. Bucci: “Si va avanti”

Genova. Il tortuoso percorso per arrivare alla delocalizzazione dei depositi chimici di Multedo presso ponte Somalia, vale a dire nel cuore del porto di Sampierdarena, si arricchisce di un nuovo capitolo: gli uffici tecnici regionali che in queste settimane stanno valutando il progetto in sede di valutazione di impatto ambientale hanno riportato 22 osservazioni su altrettanti punti del progetto considerati non esaustivi, incompleti o pochi chiari. Il proponente del progetto, Superba, ora ha 15 giorni per rispondere – vale a dire entro il 5 aprile – pena l’archiviazione dell’istanza.

In particolare, le maggiori osservazioni riguardano i capitoli dello studio relativi alla sicurezza, all’aria, al traffico e alla movimentazione dei materiali. Gli uffici hanno stigmatizzato il riferimento a uno studio d’impatto ambientale risalente a oltre 20 anni fa e hanno richiesto una valutazione modellistica della dispersione delle sostanze movimentate e del rischio collegato all’esposizione di alcuni materiali che saranno stoccati nei depositi, visto che, come riportato nero su bianco nel documento, le abitazioni di Lungomare Canepa sono a meno di 300 metri dalla base della banchina. Sono stati anche chiarimenti in merito alla stima delle emissioni medie annuali presso Ponte Somalia.

