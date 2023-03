Elezioni amministrative, Anci diffonde un vademecum

“Per supportare gli aspiranti sindaci e consiglieri comunali che hanno deciso di mettersi al servizio delle comunità locali candidandosi alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, l’Ufficio studi e ricerche di Anci ha messo a punto un vademecum che contiene lo scadenzario degli adempimenti del procedimento elettorale e fornisce una panoramica sulle più recenti novità normative in materia, pareri del Ministero dell’Interno e giurisprudenza”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Anci in vista delle elezioni amministrative.

“Si tratta dunque di uno strumento operativo per orientarsi, ad esempio, sul numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, e sugli atti che possono essere adottati dopo l’indizione dei comizi elettorali – prosegue la nota -. L’utilissimo prontuario, che Anci mette a disposizione di tutti i candidati, riporta anche il quadro dettagliato della tornata, una tavola sinottica delle disposizioni sulle operazioni, disposizioni sulla comunicazione politica e istituzionale e sulla propaganda elettorale”.

