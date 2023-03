Ennesima lite davanti a un market in Piazza Europa, devono intervenire i Carabinieri

Una lite dai toni accesi sedata solamente dall’arrivo delle gazzelle dei Carabinieri. I fatti risalgono alle 19.30 di ieri sera, mercoledì 22 marzo, quando i militari sono accorsi in Piazza Europa a poche decine di metri dall’incrocio con Via Veneto. A quell’ora le attività commerciali stavano per abbassare le saracinesche, ma nei pressi di un alimentari si era venuta a creare non poca tensione a causa della lite scoppiata tra alcune persone. La situazione stava prendendo una brutta piega quando sono arrivati i carabinieri che hanno identificato i presenti, italiani e stranieri, tra i quali alcuni volti noti agli uffici.

Quella porzione di portici è già finita all’attenzione delle forze dell’ordine per interventi simili dovuti a schiamazzi e liti. La zona è di passaggio e non di rado a rendersi protagonisti degli schiamazzi sono gruppi di giovanissimi che si spostano in branco dalle scalinate che portano alla cattedrale verso i giardini di Piazza del Marinaio.

