Frana Castagnabanca, procede la messa in sicurezza: lavori per 1,6mln di euro

Pietra Ligure. “Grazie a Regione Liguria e, in modo particolare, all’assessore Giampedrone per la continua attenzione al nostro territorio”, esordisce il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi nel giorno del sopralluogo per la frana a Castagnabanca, nell’entroterra pietrese, al confine con il comune di Loano.

Al sopralluogo hanno preso parte anche i sindaci di Loano e Giustenice, Luca Lettieri e Mauro Boetto, oltre al vice presidente della Provincia e sindaco di Cisano sul Neva, Massimo Niero, e al consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

