Furto aggravato, rapina e ricettazione: arrestato dalla Polizia un 33enne

Savona. Un arresto e un’espulsione a Savona. E’ questo l’ultimo bilancio dei controlli della polizia di Stato. Entrando nel dettaglio, alle prime luci dell’alba i poliziotti della Squadra Mobile di Savona hanno arrestato un 33enne romeno, pregiudicato, per furto aggravato, rapina e ricettazione, su ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia.

L’uomo, è stato individuato in un albergo della riviera e, dopo gli accertamenti, è stato condotto in carcere, dove dovrà scontare una pena di circa tre anni e mezzo per reati commessi a La Spezia e Pesaro.

» leggi tutto su www.ivg.it