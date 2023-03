Genova. Dopo tre giorni di sosta, ieri pomeriggio (22 marzo) il Genoa è tornato a Pegli e subito è arrivata una brutta notizia. Proprio durante gli allenamenti Ridgeciano Haps si è dovuto fermare per un brutto infortunio alla caviglia. A poco meno di 24 ore, il giocatore si è già sottoposto all’operazione.

Come comunicato dalla società, infatti, oggi il terzino rossoblù è stato operato all’ospedale San Martino di Genova per ridurre la frattura del perone sinistro. Per lui stagione finita.

