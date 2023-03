Giornate Fai di primavera, alla scoperta della città delle stelle: Perinaldo

Perinaldo. Per il trentunesimo anno, delle Giornate FAI di Primavera, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, nel mese di marzo, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dalle Delegazioni con la partecipazione dei Gruppi FAI Giovani, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia. La Delegazione FAI di Imperia e il Gruppo FAI Giovani di Imperia accoglieranno gli iscritti, i visitatori e i cittadini tutti nella giornata di domenica 26 marzo con orario dalle 10 alle 18 a Perinaldo.



LA CITTÀ DELLE STELLE

Si, delle stelle ma anche dell’olio e dei carciofi“: questo borgo di alta collina aperto su un panorama che spazia dalle Alpi Liguri alla Corsica è il “paese delle stelle” che diede i natali a tre grandi astronomi ma è anche una “Città dell’Olio” ed è patria di una varietà pregiata di carciofi Presidio Slow Food.

