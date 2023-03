Il Viareggio delle ragazze fa il suo esordio a Falconara, netta affermazione del Milan sul Parma

Esordio a Lerici anche per il versante femminile del Torneo di Viareggio. Di fronte questo pomeriggio all’impianto di Falconara le giovani atlete di Milan e Parma, seconda giornata della quarta edizione della Viareggio Women’s Cup. Otto reti a zero per le rossonere il risultato finale sul sintetico del “Bibolini”, che domani, venerdì 24 marzo, tornerà a ospitare i ragazzi: in programma alle 15.00 l’incontro tra Westchester United e San Donato Tavarnelle.

MILAN-PARMA 8-0

Reti: 6′ pt. Longobardi (M), 19′ Longobardi (M); 8′ st. Cesarini rig. (M), 12′ Cesarini (M), 22′ Renzotti (M), 28′ Renzotti (M), 32′ Cesarini (M), 44′ Randazzo aut. (M).

Arbitro Volpi della Spezia.

