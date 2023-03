Inclusione sociale dei giovani disabili, le Officine Agapo riaprono i battenti nella nuova sede di Via Milano

Era previsto da tempo, ma finalmente dopo molti sforzi le Officine Agapo riaprono le loro attività in una sede nuova con ampi spazi dotati, tra l’altro, di un giardino recintato.

Le Officine Agapo, laboratorio occupazionale con finalità di socializzazione aperta, hanno avuto la loro prima inaugurazione il 18 giugno del 2015. Quella che è alla base di questo progetto può essere considerata a tutti gli effetti una delle prime forme di collaborazione tra i privati, come l’associazione Agapo, e le istituzioni pubbliche (Servizi Sociali del Comune della Spezia) per incontrare le esigenze di inclusione sociale di giovani disabili: di certo si è manifestata come una anticipazione del modello che si sta sperimentando attualmente di sussidiarietà così come prevista dal Decreto Legislativo Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 meglio conosciuto come Codice del Terzo Settore.

“Da quel momento – spiegano dall’associazione Agapo – è stato un continuum di iniziative, storie, incontri e produzioni ceramiche che hanno caratterizzato il laboratorio, contribuendo a farlo conoscere e animare l’intero quartiere Umbertino della nostra città. Poi è comparso il Covid che ha sgretolato quanto costruito impedendo la socializzazione per lunghissimi periodi e compromettendo inevitabilmente rapporti difficilmente costruiti: le Officine Agapo si bloccano. Quando il clima appare più favorevole gli scenari sono ormai cambiati richiedendo scelte inevitabili: le Officine Agapo devono continuare la loro missione in spazi più adeguati e con una prospettiva diversa”.

Ecco quindi l’incontro con la Comunità Battista della Spezia che ha reso disponibili locali da ripristinare presso il Palazzo Oliva di Via Milano 40, a poca distanza dalla vecchia sede, e proprietà della Ucebi di Roma.

“Nasce così la nuova sfida che prevede il restauro dei nuovi locali che richiede una non indifferente esposizione finanziaria conseguente. Se è vero che la perseveranza premia, anche noi siamo stati premiati incontrando sulla nostra strada dei sostenitori (8×100 Chiesa battista, Fondazione Carispezia e 8X1000 Chiesa valdese) che hanno reso possibile l’impresa. Dai primi mesi del 2023 abbiamo iniziato quindi a trasferirci, adattare e migliorare le attrezzature e ricominciare una nuova avventura. Nella giornata di inaugurazione, volutamente posta in prossimità del 2 aprile Giornata mondiale dell’autismo alla quale la nostra associazione aderisce, diamo il via ufficiale alla ripresa del nostro cammino nel quale invitiamo tutti a partecipare e condividere”.

Le attese sono molteplici per le nuove Officine Agapo che si sono gradualmente evolute raggiungendo livelli di produzione qualitativamente apprezzati si da privati che da enti pubblici (come la rete museale civica della Spezia).

“Da questo stiamo puntando all’idea di valorizzazione dei nostri ragazzi in termini lavorativi convergendo nel laboratorio formazione e borse lavoro nella speranza di rendere quel luogo una prospettiva futura concreta per l’indipendenza dei nostri ragazzi”, concludono dall’associazione.

Le Officine Agapo sono aperte al pubblico il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio e in occasione delle manifestazioni e degli eventi che verranno a breve calendazizzati e divulgati.

