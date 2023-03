Liste d’attesa, Rossetti (Pd) a Gratarola: “Inutile scaricare la colpa sui medici, la giunta si assuma le proprie responsabilità”

Liguria. “É inutile scaricare la colpa delle liste d’attesa troppo lunghe ad un eccesso di prescrizioni da parte dei medici di base invece di assumersi la responsabilità di azioni mancate. La giunta aveva promesso che con Restart Liguria sarebbero stati recuperati gli esami e le analisi bloccate dalla pandemia, ma non sono state previste assunzioni e una riorganizzazione dei servizi per accelerare le prestazioni. Quindi prima di prendersela con chi ogni giorno risponde alle richieste di chi vuole curarsi, l’assessore pensi a cosa non è stato fatto”.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti attacca l’assessore alla Sanità Gratarola, che nell’ultimo Consiglio regionale ha sottolineato, dati del Ministero alla mano, come “in Liguria il 30% delle prescrizioni mediche per esami e terapia è inappropriato”.

