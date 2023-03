Nuovo piano sociosanitario, opposizioni all’attacco: “Prima si decide e poi si ascolta”

Genova. Si infiamma il dibattito nella politica ligure dopo l’approvazione in giunta della prima bozza del piano sociosanitario 2023-2025 della Liguria, il documento di programmazione delle attività territoriali e ospedaliere che nei prossimi mesi, alla fine di un lungo iter, andrà in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.

“L‘ok al piano, che doveva essere approvato entro 31 dicembre, slitta ad oggi. Ora le possibilità sono due – punge il consigliere Gianni Pastorino di Linea Condivisa -. O è stato scritto con i piedi oppure i contrasti all‘interno della maggioranza sono tali che, nei fatti, non esiste più una vera maggioranza. Le profonde spaccature e distinzioni sono ormai evidenti a tutti: tra Fratelli d‘Italia e Lega c’è una competizione forte e radicalizzata sui temi mentre in Cambiamo prevale un orientamento più moderato e aperto a maggioranze variabili. Lo abbiamo visto anche in alcuni esperimenti politici come l‘elezione del presidente di Provincia a Savona. Con le formule di rito che sono tipiche di questi piani sanitari, Gratarola dice che la situazione al Villa Scassi e al San Martino viene definita attraverso l‘istituzione di dipartimenti interaziendali che efficienteranno il sistema garantendo comunque l‘autonomia delle due realtà ospedaliere. Ci sorge qualche domanda: quindi prima i due ospedali non collaboravano? È solo frutto di un‘illuminazione dell’assessore Gratarola questo dialogo, tra Villa Scassi e San Martino? E soprattutto chi guiderà questi dipartimenti interaziendali? E come si relazioneranno con la filiera gerarchica dei due ospedali? In tutto questo la dirigenza di Asl 3 che autonomia avrà nei confronti del San Martino che ha, come Dea di secondo livello, una struttura più imponente rispetto al Villa Scassi, Dea di primo livello? L‘autonomia di Asl 3 ci sembra davvero poca“.

