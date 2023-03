Quiliano&Valleggia, i “Boys” festeggiano la Promozione. Landucci: “Tutto il paese è in festa, una grande emozione supportare gli amici di una vita”

Quiliano. Domenica presso l’impianto sportivo “Andrea Picasso” Quiliano e Albissole si sono affrontate in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria “B”. A spuntarla sono stati i ragazzi di Ferraro che, in virtù del successo ottenuto, si sono laureati campioni guadagnandosi il salto in Promozione.



Una grande gioia per l’intera cittadinanza (come raccontato dallo stesso sindaco e dall’assessore allo sport, ndr) e per i “Boys”, tifoseria organizzata del Quiliano&Valleggia che per l’intera stagione è stata il vero e proprio dodicesimo in campo della squadra.

