Tunnel subportuale, Aspi: “Puntiamo ad aprire i primi cantieri a giugno, ecco perché il tunnel sarà sicuro”

Genova. “Le tempistiche legate alle autorizzazioni del tunnel subportuale sono sicuramente piuttosto dilatate ma ci sono interventi propedeutici che possono partire subito, ad esempio le bonifiche da eventuali residuati bellici senza le quali non si potrebbe procedere con gli scavi, il nostro obbiettivo, salvo problemi, è iniziare a giugno“. Alberto Selleri, project leader di Autostrade per l’Italia per i progetti speciali per Genova, conferma i tempi auspicati anche dal sindaco di Genova Marco Bucci per la grande opera che collegherà la “gronda a mare” alla Foce con un imbocco intermedio in prossimità di via Madre di Dio.

Il cronoprogramma, secondo quanto spiegato nel corso del primo incontro del percorso dialogico “Dialoghincittà” all’Università di Genova, prevede 65 mesi di cantieri, “Poco più di 5 anni – continua Selleri – tenendo conto che un anno e mezzo servirà – di cui un anno e mezzo servirà per lo scavo del pozzo a San Benigno, dove oggi si trova il magazzino Csm, da dove partirà il percorso della fresa che scaverà il tunnel vero e proprio”.

