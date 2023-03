Ultimo consiglio comunale a Bordighera, il grazie del sindaco Vittorio Ingenito

Bordighera. «A chiusura di un percorso amministrativo che abbiamo vissuto con diverse difficoltà e imprevisti, non posso non ringraziare tutti i componenti del Consiglio Comunale per il fattivo contributo alla vita politica della Città di Bordighera». Lo ha detto nell’ultimo consiglio comunale del suo mandato, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, che ha voluto ringraziare in modo particolare i «consiglieri Laura Pastore, Claudio Gavioli e Walter Sorriento che pur non avendo fatto parte della Giunta hanno lavorato al pari degli assessori nei diversi settori, dalle manifestazione e commercio Laura Pastore, alla Cultura Claudio Gavioli e ai lavori pubblici Walter Sorriento.

Senza il loro lavoro non avremmo raggiunto i risultati che molti conoscono e apprezzano».

«Un ringraziamento a: tutti i dipendenti del Comune di Bordighera per il loro prezioso lavoro; alle forze dell’Ordine presenti sul territorio, Polizia Locale e Arma dei Carabinieri che hanno garantito ordine pubblico e sicurezza; al mondo associativo e del volontariato che ha sempre collaborato con l’amministrazione anche nei momenti più difficili come durante l’emergenza covid senza alcuna riserva e con tutte le forze a disposizione; alle associazioni di categoria per il fondamentale contributo allo sviluppo economico della Città; ai docenti delle nostre scuole per l’impegno nell’educazione e nella formazione dei bambini e dei ragazzi; ai religiosi che operano sul territorio».

