Aeroporto di Genova: aumentano i collegamenti con Londra, tornano i voli per Barcellona e Olbia

Liguria. L’estate dell’Aeroporto di Genova conta 23 rotte, di cui 10 nazionali e 13 internazionali, operate da 8 compagnie aeree. La stagione estiva dell’aviazione commerciale prende il via ufficialmente domenica 26 marzo e porta con sé numerose novità anche al “Cristoforo Colombo”.

Proprio domenica partirà il collegamento bisettimanale per Londra Gatwick di Vueling, mentre da martedì la compagnia spagnola riprenderà il collegamento Genova-Barcellona, tre volte alla settimana. Volotea sposterà il suo collegamento bisettimanale per Parigi dall’aeroporto di Charles De Gaulle a quello di Orly, affiancandosi a Vueling. Ryanair incrementerà le frequenze del collegamento con Londra Stansted, che sarà operativo fino a sei volte a settimana; il vettore manterrà anche i voli per Manchester e Dublino così come quelli per Bucarest e Bruxelles, tutti bisettimanali.

