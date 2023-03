Alassio, il 29 marzo l’ultimo consiglio comunale dell’amministrazione Melgrati Ter

Alassio. Il Consiglio Comunale di Alassio è convocato in seduta pubblica di prima convocazione per mercoledì 29 marzo alle ore 15, presso la sede municipale. Si tratta dell’ultimo Consiglio Comunale dell’attuale amministrazione che andrà a scadenza con la consultazione elettorale indetta per il 14 e il 15 maggio prossimi.

In apertura dei lavori, è previsto un momento celebrativo, in occasione dei 50 anni di fondazione della squadra di Antincendio Boschivo (AIB) del Comune di Alassio, costituita nel lontano 1973. Al Gruppo AIB del Comune di Alassio, saranno conferite le Chiavi della Città quale riconoscimento per la preziosa e irrinunciabile attività svolta per la difesa del territorio e dei suoi abitanti.

» leggi tutto su www.ivg.it