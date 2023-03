“Aver portato una mostra di Picasso a Sarzana è stata un’impresa storica”

“Siamo partiti al nostro insediamento con la difficoltà di riuscire ad organizzare mostre da 20-30 mila euro, oggi ci presentiamo con un’esposizione di circa duecentomila euro che sarà promossa ovunque. Questo dimostra la bontà del percorso intrapreso che, sul bilancio, ha consentito di riservare risorse sempre maggiori alla cultura, che consideriamo il miglior linguaggio per promuovere Sarzana, e che allo stesso tempo ci ha consentito di raccogliere sponsorizzazioni sempre maggiori, sia pubbliche con Regione Liguria, che private”. Lo ha detto questa mattina il sindaco Cristina Ponzanelli presentando la mostra “Picasso – le origini del mito” che sarà aperta alla Fortezza Firmafede dall’8 aprile al 16 luglio, periodo nel quale la città sarà sicuramente meta di tantissimi appassionati d’arte, e in particolare del Maestro spagnolo. Evento artistico fra i più importanti mai realizzati a livello locale e provinciale, che si inserisce in modo molto tempestivo nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, con una delle prime mostre realizzate in suo onore sia in Italia che in Europa grazie a opere recentemente esposte in Cina. “Essere riusciti a portare oltre cento opere di Picasso a Sarzana è un punto di arrivo ma anche di partenza – ha aggiunto Ponzanelli – frutto di un percorso che completa quanto fatto finora per far esprimere Sarzana attraverso il linguaggio della cultura. Per me questo è un risultato storico, come lo sarà avere qui per l’inaugurazione Josè Maria Luna Aguilar, direttore della Casa Natal de Pablo Picasso di Malaga. Abbiamo avuto grande ambizione e la consapevolezza che questa città, indipendentemente dalla sua dimensione, può aspirare ai livelli massimi grazie alla sua straordinaria storia. Chi lavora con i grandi dell’arte e della musica si è accorto di quanto vale”.

