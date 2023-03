Cultura a Genova, Toti: “La bellezza salverà il mondo? Non lo so, ma aiuta il Pil”

Genova. “C’è chi dice che la bellezza salverà il mondo. Non lo so se salverà il mondo ma di sicuro aiuta il nostro prodotto interno lordo. Si tratta di una visione della cultura che abbiamo cercato di imprimere a questa regione fin dall’inizio del nostro governo” afferma il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, nell’ambito del convegno “La cultura che crea economia”, in programma oggi al teatro Duse di Genova.

“Mettere a sistema le grandi istituzioni culturali del nostro territorio – teatro, fondazione Ducale, musei cittadini – credo sia un modo per renderla ancora più attrattiva e vivibile per i cittadini che la abitano. L’Italia, ma in particolare la Liguria, è una super potenza culturale. Nella nostra regione è stato fatto molto e molto ancora c’è da fare”.

