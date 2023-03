Il Comune valuta Ztl, telecamere per la rotazione e trenta nuovi parcheggi in Piazza Cavour

Ztl, telecamere e trenta parcheggi in più per Piazza Cavour spostando alcuni operatori nel quadrante con meno banchi, poi l’acquisto di una serie di tende per coprire i lati esterni della piazza con il fine di riparare gli operatori dalle intemperie. Di fatto, le novità annunciate sono in fase di studio e soprattutto in di valutazione a partire da Ztl e parcheggio: elemento per il quale si è già svolto un incontro in quel di Roma al quale ha partecipato l’Ingegner Rinaldi per il Comune.

Questi punti sono emersi nella commissione di oggi, chiesta dall’opposizione e introdotta da Andrea Frau del Partito democratico, e verteva principalmente sullo stato della piazza. Non sono mancate punzecchiate sulle verniciature, i pozzetti e sul tema dei parcheggi. A chiedere a più riprese chiarimenti e soprattutto sulla Ztl è stato il consigliere Marco Raffaelli che ha espresso perplessità: “Non vorrei che per gli spezzini si presentasse il rischio di incorrere in sanzioni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com