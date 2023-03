Incidente sull’A8 nei pressi di La Turbie: morto un motociclista

Monaco. Un motociclista di circa 40 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto all’interno del tunnel della Coupière sull’autostrada A8 tra Monaco e Mentone in direzione Italia. E’ successo poco prima delle 18.

L’uomo, di cui al momento non si conosce l’identità, è stato soccorso dai sapeurs pompiers, ma le sue condizioni, apparse subito gravissime, sono presto peggiorate: per il motociclista non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

A causa dell’incidente, avvenuto nel momento in cui molti frontalieri italiani tornano a casa dal lavoro, si è creata una lunga coda, segnalata dalla società francese che gestisce l’autostrada.

» leggi tutto su www.riviera24.it