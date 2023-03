Incidente tra Aulla e Pontremoli, camionista esce di strada e viene trasportato al Pronto soccorso

Tragedia sfiorata e tanta paura nel pomeriggio di oggi, venerdì, sull’autostrada A15 quando un camion è uscito di carreggiata. L’incidente è accaduto nel tratto tra Aulla e Pontremoli in direzione Parma intorno alle 15.45. L’allarme è scattato subito e il conducente, che ha riportato un trauma cranico e altre lesioni, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Pontremoli. Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Bianca di Aulla, si sono recate le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Fortunatamente non ci sono stati altre persone coinvolte. Qualche disagio si è registrato, invece, sulla circolazione del traffico autostradale.

