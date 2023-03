La nuova Marinella si svela: spa e ristorante a 4 stelle. E cerca 32 dipendenti “giovani e liguri”

Genova. Cresce sempre più l’attesa per l’inaugurazione de La Marinella di Nervi. Dopo circa 7 anni (di cui 4 e mezzo di fermo cantiere per burocrazia, emergenza Covid19 ed eventi meteorologici), in meno di due anni e mezzo di lavori questo gioiello simbolo di Nervi, incastonato lungo la passeggiata a mare del comune levantino vede la riapertura, prevista in tempo per l’arrivo dell’Ocean Race. Venerdì 24 marzo La Marinella sveste parte delle impalcature che purtroppo l’hanno avvolta per troppo tempo.

Una notizia anticipata già nella giornata di ieri, grazie alle foto pubblicate sui social da parte del presidente di Municipio Federico Bergoglio.

