Sisti: “Nella vicenda del biodigestore ci siamo sentiti soli, avvertita anche l’assenza di Sarzana che avrà l’impianto molto vicino”

“Nella vicenda del biodigestore noi di Santo Stefano, ma anche il Comune di Vezzano, abbiamo sofferto un’enorme solitudine con la Regione che non ha mai fatto tavoli per capire come si poteva evitare di andare per vie legali. Un piano già esistente e già approvato è passato sui consigli comunali e sulle nostre teste”. Lo ha detto questa mattina Barbara Sisti a margine dell‘iniziativa di Renzo Guccinelli che ha ribadito l’importanza di unità fra i territori della vallata. “Abbiamo sentito l’assenza del presidente della Conferenza dei sindaci, in questo caso Peracchini – ha aggiunto Sisti – ma anche di Sarzana che il biodigestore ce l’ha molto vicino. Siamo rimasti da soli in quella battaglia nella quale abbiamo perso tutti, non solo perché alla fine arriva l’impianto ma perché lo stabilisce un tribunale e non la politica rendendo inutili le decisioni dei consigli comunali e delle istituzioni. Un confronto maggiore avrebbe aiutato”.

