Tra due mesi il Meeting Città di Savona: aprirà la stagione internazionale dell’atletica in Italia

Savona. Tra due mesi il Meeting Internazionale Città di Savona avrà come sempre un “menù” per palati fini. L’edizione numero dodici della più importante vetrina atletica della Liguria, organizzata dall’Atletica Savona con la collaborazione del CUS Genova, è in programma per mercoledì 24 maggio. Avrà l’onore non solo di far parte ancora del Continental Tour Challenger World Athletics e del “Progetto Meeting FIDAL” ma soprattutto di aprire la stagione internazionale dell’atletica in Italia con grandi gare, grandi partner, un trofeo abbinato a ogni specialità e la diretta Rai Sport.

Il meeting della Fontanassa ricorderà un grande tecnico savonese come Giulio Ottolia: a lui sono dedicati i 100 metri maschili e femminili, specialità che da sempre regalano prestazioni d’eccellenza a Savona.

