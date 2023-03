Truck loading, l’ad Snam Venier: “Un progetto a beneficio della decarbonizzazione dei trasporti”

Partita questo pomeriggio a Villa Marigola la due giorni “La sfida della transizione ecologica ed energetica per un Paese più resiliente”, organizzato da Anfaci, Associazione nazionale funzionari amministrazione civile dell’Interno, che tra oggi e domani porta a Lerici un ricco parterre di personalità del mondo istituzionale, politico ed economico. Aperto dall’intervento di Laura Lega, segretario generale Anfaci, e dai saluti istituzionali del prefetto Maria Luisa Inversini, del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, del presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, del sottosegretario Emanuele Prisco, seguiti dall’intervento del vice ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Edoardo Rixi, l’evento (QUI disponibile il video integrale) ha poi proposto una tavola rotonda su opportunità e sfide della transizione; moderata da Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche, ha visto a partecipazione di Diego Cattoni (presidente Aiscat), Vito Grassi (vice presidente Confindustria), Stefano Reattino (ad Ibm Italia), Andrea Bombardi (vice presidente esecutivo Rina), Alessandro Profumo (ad Leonardo), Stefano Venier (ad Snam); è inoltre intervenuto con un video messaggio l’ad Enel Francesco Starace. A seguire, dopo alcune domande pervenute dalla platea, l’intervento di Giovanni Mondini, vice presidente Erg, alla guida di Confindustria Liguria, e la chiusura affidata al vice ministro di Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava.

A margine del pomeriggio, anche un passaggio più locale, sul rigassificatore di Panigaglia, in particolare sul molto dibattuto progetto truck loading, con l’ad Snam Stefano Venier. “Abbiamo valutato e presentato un progetto che consente di trasportare gas liquefatto a beneficio del sistema dei trasporti e del processo di decarbonizzazione del sistema dei trasporti. Non dimentichiamo che i trasporti sono la seconda fonte di inquinamento: la soluzione del gas liquefatto è una di quelle risposte che consentono di ridurre le emissioni di Co2”. Venier ha altresì parlato “della grande sfida di recuperare la sicurezza energetica, e dobbiamo farlo attraverso infrastrutture essenziali che consentano di ricostruire un sistema resiliente; da questo punto di vista il gas naturale liquido, attraverso i nuovi sistemi galleggianti, è la prima risposta, ma anche la dorsale adriatica è parte integrante. E tutto questo lo dobbiamo fare guardando alla sostenibilità: perciò dobbiamo programmare un sistema multi molecola, dove le molecole nuove sono quelle verdi come idrogeno ma anche il biometano”.

Domani, sabato 25 marzo, dalle 9.30 (atteso in apertura intervento del ministro Raffaele Fitto), la seconda giornata, che toccherà, in relazione al Pnrr, temi quali politiche di coesione, attori territoriali, legalità.

Nel pomeriggio Anfaci propone poi ai protagonisti del convegno una crociera nel Golfo, che tra le sue tappe avrà anche una visita al menzionato impianto di rigassificazione di Panigaglia.

