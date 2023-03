Vela, domenica la prova costiera del 32° Campionato Intercircoli

Genova. C’è grande attesa per la quarta giornata del 32° Campionato Intercircoli programmata per domenica 26 marzo. Questa prova, a differenza delle altre, si terrà nella zona a Levante di Genova, con partenza nelle acque a sud di Boccadasse.

Il percorso, questa volta, sarà un grande triangolo con boe predisposte in punti geografici prefissati. Se il vento non sarà nella direzione auspicata, il presidente del comitato di regata, Danilo Fiore, a suo esclusivo giudizio posizionerà una boa suppletiva di “disimpegno” per consentire la classica partenza in andatura di bolina.

