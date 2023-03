Alassio, ecco la squadra di Melgrati: in lista Martino Schivo, rientra Loretta Zavaroni

Alassio. Qualche rientro, molte riconferme e qualche novità. Tra cui Loretta Zavaroni (come anticipato due giorni fa da IVG) e la sorpresa Martino Schivo, candidati insieme contro Marco Melgrati alle ultime elezioni comunali del 2018. Con ampio anticipo rispetto alla scadenza di legge Melgrati, sindaco uscente di Alassio, nel confermare la propria ricandidatura, annuncia la squadra con cui si presenterà al voto del 13 e 14 maggio prossimo.

“Squadra che vince non si cambia – il suo commento – e l’ossatura della Lista Civica Melgrati Sindaco vede la riconferma quasi al completo del team uscente”. Ecco i nomi: tra i confermati, in rigoroso ordine alfabetico, troviamo Alessandra Aicardi, Giovanni Banchio, Angelo Galtieri, Franca Giannotta, Rocco Invernizzi, Fabio Macheda, Patrizia Mordente, Cinzia Salerno, Francesca Schivo e Roberta Zucchinetti. La lista registra il rientro del Gen. Giacomo Battaglia e la presenza di Cristina Boeri, Simona Cassullo, Alessandro Monteleone, Martino Schivo e Loretta Zavaroni, già per due mandati assessore con Melgrati.

