Albenga, la polizia locale incontra gli studenti delle medie per parlare di educazione stradale

Albenga. Questa mattina al Teatro Ambra l’ufficio educazione alla legalità del comando Polizia Locale di Albenga in collaborazione con il Lions Club, la FIAB (federazione Italiana ambiente e bicicletta) e l’ACI, hanno organizzato una giornata dedicata alla sicurezza stradale per gli alunni delle scuole medie di Leca. Era inoltre presente personale medico dell’Unità spinale unipolare dell’ospedale di Santa Corona per portare la propria testimonianza ai ragazzi.

L’ispettore Dagnino ha presentato una slide sull’icidentalità stradale mentre l’Agente Alessandro Toro ha raccontato la sua storia spiegando ai ragazzi come, dopo un incidente motociclistico per causa di servizio, ha avuto il coraggio di riprendere a guidare

