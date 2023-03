Avvistato uomo in mare, mobilitazione di soccorsi tra Vallecrosia e Camporosso

Vallecrosia. Mobilitazione di soccorsi al confine tra i Comuni di Vallecrosia e Camporosso per una segnalazione giunta da alcuni cittadini che avrebbero avvistato una sagoma in mare.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, i carabinieri, la polizia e un’ambulanza. Allertata anche la capitaneria di porto, che ha inviato una motovedetta per perlustrare lo specchio acqueo.

Stando alla segnalazione, il presunto corpo inizialmente si trovava vicino al litorale. Poi, a causa dei marosi e delle correnti, sarebbe stato spostato più a largo.

» leggi tutto su www.riviera24.it