Camogli: Gala di danza al “Sociale, un’apoteosi

Gala di danza al Teatro Sociale di Camogli grazie alla Fondazione “Friends of Genoa” e a beneficio dell’Istituto Giannina Gaslini. Uno spettacolo di alto livello, che ha appagato anche gli intenditori più esigenti, organizzato e diretto dall’étoile genovese Jacopo Bellussi che lo ha dedicato al coreografo John Neumeier, presente in platea. Una serata storica per il ‘Sociale’, sia per lo spettacolo, sia per l’entusiastica presenza di pubblico. Ad accogliere gli ospiti all’esterno del teatro la Banda cittadina. Platea e palchi in gran parte esauriti con un pubblico anche straniero e con allievi delle scuole di danza.

Ad inizio serata gli interventi di Carlo Clavarino di “Friends of Genoa” e Marco Bucci, sindaco di Genova e della Città metropolitana.

