Cassoni e “super porto”, anche Vivere Vado alla manifestazione di Genova: “Solidarietà tra vittime”

Vado Ligure. Anche una delegazione di Vivere Vado ha partecipato, questa mattina, alla grande manifestazione con corteo che si è tenuta a Genova, tra Pra’ e Pegli, per dire no a nuovi sviluppi di porto e industria in questi quartieri.

“Siamo qui in segno di solidarietà tra vittime – ha spiegato Franca Guelfi ai microfoni di IVG.it/Genova24 – Vado Ligure è un’altra località ligure ‘sacrificata’ alle industrie, come lo è il ponente genovese. Da noi sacrifici ne sono stati fatti tanti, ora si tratta di mettere la parola ‘fine’. Vent’anni fa ci eravamo opposti al progetto della piattaforma, chiedendo di vedere prima come fosse ridotto il ponente genovese proprio a causa di certe opere. Oggi, quindi, siamo qui a manifestare per dovere civico. Sapendo perfettamente che chi ci governa, con arroganza, se ne fotte assolutamente delle nostre manifestazioni”.

