Chiavari: spazi alla scuola Della Torre, riunione rinviata; i motivi

Da Nicola Orecchia, Giovanni Giardini, Silvia Garibaldi, Mirko Bettoli, Antonio Bertani, Alessandro Calcagno, consiglieri comunali di Chiavari

La Commissione consiliare IV avente ad oggetto “l’approfondimento delle problematiche esposte dall’Istituto Comprensivo G.B. Della Torre e possibili soluzioni rispettose delle esigenze organizzative e didattiche della scuola e del benessere delle bambine e dei bambini che la frequentano e necessità di dare ascolto alla Dirigenza ed il Consiglio di Istituto”, originariamente convocata per il 28 marzo, è stata rinviata al 06 aprile in quanto il Presidente, Sig. Andrea Dagnino, ha comunicato che “sono in corso incontri tecnici per acquisite ulteriori elementi di valutazione”.

