Chiavari: Tribunale, primo punto, liberare il Palazzo di Giustizia

Da Nicola Orecchia, Presidente della Commissione per la riapertura del Tribunale

Nella prima riunione della Commissione di Scopo per la riapertura del Tribunale è stato

eletto Vice Presidente, all’unanimità, il Consigliere di Minoranza, Avv. Mirko Bettoli.

La Commissione ha, inoltre, approvato, all’unanimità, il seguente ordine dei lavori.

La Commissione prima verificherà se e quali locali siano disponibili per ospitare gli uffici

giudiziari e, successivamente, lavorerà per redigere il progetto da sottoporre al Consiglio

Comunale e, quindi, al Ministero di Giustizia.

Oggetto della prima indagine sarà il nuovo palazzo in C.so De Michiel 79 in quanto è stato,

sin dall’origine, progettato e costruito (con un finanziamento di 14 milioni di euro) per

diventare un tribunale, ancor oggi è parzialmente vincolato con destinazione giudiziaria,

ospita al suo interno il Giudice di Pace, è collegabile al carcere ed è vicino al commissariato

di polizia, potendo così diventare una “cittadella della giustizia”. Inoltre, il Sottosegretario

Andrea Delmastro Delle Vedove, in occasione della sua visita del 13 marzo scorso a

Chiavari, ha indicato l’esistenza di tale infrastruttura come un punto di forza per la possibile

riapertura del Tribunale a Chiavari.

A fronte di ciò, la Commissione ha richiesto agli uffici comunali di fornire entro una

settimana tutta la documentazione afferente al nuovo palazzo tra cui le planimetrie, i

contratti in base ai quali sono ospitati gli enti pubblici e il numero delle persone che lavorano

nei vari uffici dello stabile e ha incaricato il consulente esperto, Avv. Gabriele Trossarello,

presente alla riunione, di fornire indicazioni ai consiglieri comunali sulle esigenze di spazi

richieste dal nuovo tribunale.

Non appena verrà acquisita ed esaminata tutta la documentazione, verrà effettuato un

sopralluogo direttamente nella struttura per le verifiche insieme ai tecnici del comune.

