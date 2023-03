Chiavari: Vitaliano Marchetto, la statua a Di Capua e i tentativi di scolpire il conflitto umano

L’artista di oggi è un tigullino d’adozione, da vent’anni vive nel nostro comprensorio, prima in collina a Leivi, da cinque anni a Chiavari. Cinquantasette anni, di origine milanese, lo scultore Vitaliano Marchetto è noto ai media per colui che, nella triste occasione delle prematura scomparsa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua, ha scolpito e posto davanti all’ingresso del Palazzo del Comune una statua in onore del Primo Cittadino, appena mancato. Marchetto ha scelto il Levante come sede del suo studio per via del clima migliore di quello delle grandi città italiane dove espone. Ha conosciuto la Liguria e il Tigullio da giovanissimo, avendo frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Genova, quando era direttore il professore Osvaldo Devoto, e iniziato sotto la guida del maestro lavagnese Adriano De Laurentiis nel 1986. Nella prima parte della sua carriera professionale ha vissuto a New York e quindici anni nel Sud dell’India, dove ha studiato da autodidatta scultura antica. È presente su Facebook (https://www.facebook.com/vitaliano.marchetto) e Instagram (@Vitaliano_Marchetto). Definisce la propria scultura “un esperimento spesso fallimentare”, perché raramente ottiene quello che vorrebbe. Le sue opere rappresentano, attraverso materiali antichi, la natura dell’uomo moderno, desideroso soltanto di apparire. Come tutto questo sia connesso alla statua a Marco di Capua ce lo spiega l’autore, nel suo studio in via Castagnola, poco prima di tenere una lezione a scuola: nascosto dietro a un cancello, scopriamo un amplissimo spazio che sembra un loft a pianterreno. Un ambiente arredato con semplicità e essenzialità, dove la parte del leone la fanno le opere, anche nel giardino retrostante. L’ideale per raccogliersi e lavorare senza distrazioni.

Come è diventato scultore? “Per necessità, ad un certo punto della mia vita ho pensato che la scultura fosse una delle tecniche che consentisse di vedere le cose a 360 gradi”.

» leggi tutto su www.levantenews.it