Dal 24 al 26 marzo la Liguria a Lione alla fiera dedicata all’escursionismo: “Puntiamo alla destagionalizzazione”

Lione. I dati resi noti dagli organizzatori del “Salon du Randonneur”, in corso a Lione fino a domenica 26 marzo, non lasciano dubbi: la percentuale di chi fa escursionismo e vacanze attive negli ultimi 20 anni è passata dal 37% al 56% cento. Con queste premesse e con la consapevolezza di avere le carte in regola per essere protagonisti in questo segmento sempre meno di nicchia e sempre più popolare, Regione Liguria e Agenzia “In Liguria” hanno deciso di partecipare alla rassegna francese, la cui ultima edizione aveva chiuso i battenti con 13.438 visitatori in 3 giorni.

Per un evento, organizzato sul format “B2C” (business to consumer), si tratta di numeri interessanti rispetto a un mercato potenziale, come quello francese, cui la Liguria guarda con attenzione. Specializzato nell’escursionismo e nel cicloturismo, nel turismo equestre e nei circuiti enogastronomici, il Salone offre a tutti i professionisti del settore l’opportunità di incontrare un vasto pubblico di amanti del genere, particolarmente motivati. Con uno stand dedicato e una partnership con Piemonte e Valle d’Aosta, che prosegue dopo l’esperienza positiva del progetto transfrontaliero Mito-Alcotra, la Liguria ha l’ambizione di essere la punta di diamante dell’Italia del Nord Ovest: non solo offre scenari unici e mozzafiato, ma è anche una delle poche regioni europee in cui è possibile praticare trekking e mountain bike in tutte le stagioni dell’anno.

