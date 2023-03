Dal vecchio libro di una bancarella al film: Liliana Cavani racconta il suo Francesco al pubblico dell’Italia

Il Cineforum di Sarzana ha ricordato nel modo migliore, l’altro giovedì, il sessantesimo anniversario dei propri incontri di cultura e di dibattito, “ospitando” per così dire un personaggio d’eccezione: la regista Liliana Cavani, che si è collegata via Skype rispondendo a domande e sollecitazioni sul film in programma, Francesco d’Assisi. La pellicola, interpretata dal giovane Lou Castel, venne diretta nel 1966 dalla regista per la Rai di allora, e in seguito adattata per il grande schermo. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’avvocato Deborah Cianfanelli, che aveva conosciuto di persona Cavani grazie all’amica comune Laura Arconti. La regista, lucidissima e vivace ad onta dei novant’anni già compiuti, ha raccontato come le accadde, nonostante una formazione tutt’altro che religiosa, di “incontrare” la figura del santo di Assisi e di realizzare in quegli anni lontani il primo di ben tre film a lui dedicati. All’inizio, ha spiegato, la Rai l’aveva incaricata di un documentario per il 4 ottobre. Conoscendo poco del santo di Assisi, le era capitato di trovare un vecchio libro biografico, di un autore francese, in una bancarella vicina alla stazione Termini, e tanto le era bastato – dopo averlo letto in treno – per chiedere alla Rai di poter girare un film vero e proprio. Aveva potuto vedere in Francesco, infatti, una personalità di grande attualità per il tempo di allora, collocato tra le speranze aperte dal Concilio Vaticano II e i turbamenti culturali e sociali del Sessantotto. Il dibattito seguito alla proiezione ha messo in luce come nel film di Cavani, pur risultando assente o messa in ombra la dimensione soprannaturale, ad esempio nel caso delle stimmate, il senso religioso è colto con lucida ammirazione ed è trasfuso nella dimensione comunitaria. Quasi mezzo secolo dopo, dunque, il film – che già allora era stato presentato e discusso al cineforum di Sarzana – mantiene intatta, ed anzi forse accresce la ricerca spirituale, come del resto aveva fatto un anno prima Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini. La vicenda conferma anche la visione aperta e lungimirante della Rai di allora, guidata da Ettore Bernabei.

