Dopo Marinella la Palmaria? Bulgarella: “Innamorato della zona, vorremmo trovare altre cose di qualità ma prima dobbiamo finire la Colonia”

La Palmaria dopo Marinella? La suggestione riguarda i possibili investimenti futuri del Gruppo Bulgarella che oggi ha ufficializzato l’avvio dei lavori nell’ex Colonia Olivetti sul litorale sarzanese e un domani potrebbe essere interessata ad interventi di riqualificazione anche sull’isola, vista l’ottima sinergia con Regione Liguria. “Sono innamorato di Porto Venere e di quella zona bellissima – ha ammesso oggi Andrea Bulgarella a margine del sopralluogo – ma ci sono molte cose da vedere, in primis la destinazione. Io mi sono impegnato a finire la Colonia entro un anno, poi vedremo. Vorremmo trovare altre cose di qualità su cui lavorare. Abbiamo appena vinto l’appalto per realizzare in piazza Duomo a Milano l’albergo più bello d’Europa, questo grazie al mio architetto Giuseppe Cosentino che è un genio, una persona umile e semplice che farà grande strada”.

