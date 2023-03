Espulso dal Paese, rientra in Italia passando per l’Austria: arrestato dai carabinieri per violazione della legge sull’immigrazione

Albenga. Era stato espulso lo scorso 21 febbraio 2020 con un provvedimento del Questore di Imperia e la Procura della Repubblica di Savona gli aveva imposto di non fare rientro in Italia sino al 22 febbraio 2030. Ciononostante, un cittadino albanese di 32 anni, con precedenti in materia di stupefacenti, aveva deciso di tornare in Italia, questa volta sfruttando le vie del nord Europa e transitando per il confine con l’Austria per poi raggiungere la riviera ligure.

Un soggiorno durato pochi giorni, dal momento che alcuni suoi familiari residenti in zona lo avevano informato che i carabinieri avevano saputo del suo arrivo ed erano sulle sue tracce. L’uomo ha deciso quindi di costituirsi presentandosi questa mattina nella caserma dei carabinieri di Albenga.

