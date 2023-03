Fitness24 workout metabolico con il persona trainer Davide Nevrkla

Nel nuovo articolo della rubrica Fitness 24 il personal trainer Davide Nevrkla ci presenta un nuovo workout metabolico da eseguire anche a casa con un paio di manubri. È suddiviso in due esercizi e ognuno andrà eseguito secondo la tecnica EMOM.

Il primo esercizio è un Thruster: è composto da 10 serie, ognuna formata da 1 minuto di tempo e in quel minuto di tempo dovrò eseguire 10 ripetizioni. Quando avrò completato la decima ripetizione inizierà la mia pausa per recuperare fino al termine del minuto. Per fare un esempio pratico: se per fare 10 ripetizioni di thruster impiego 25 secondi avrò creato una pausa di 35 secondi. Quando inizierà il secondo minuto ripeterò le 10 ripetizioni e risposerò per il tempo che mi separerà dal terzo minuto e così via per 10 minuti. Al termine del primo Emom riposerò 2 minuti e inizierò un secondo EMOM con un altro esercizio che che si chiama Pushups Renegade Rows.

» leggi tutto su www.riviera24.it