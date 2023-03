Funivia Lagaccio e impatto ambientale, l’associazione ‘Con i piedi per terra’ contro la Regione

Genova. “A due giorni dalla decisione di Regione Liguria di non sottoporre a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) il progetto di funivia sopra al Lagaccio, molti si interrogano come sia possibile che un’opera così impattante possa bypassare la procedura prevista dalla legge” scrive l’associazione Con i piedi a terra in una nota diffusa.

Secondo il gruppo “Con i piedi per terra” e Legambiente Polis, il progetto presenta diverse falle che richiedono l’apertura della procedura di VIA e che sono state messe nero su bianco nel testo delle osservazioni presentate a Regione, molte delle quali non sono state considerate dall’Ente.

