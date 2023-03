Imperia, Carabinieri e “Supereroi per voi” per i pazienti pediatrici

Imperia. Una mattinata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Imperia, polo dell’ospedale “Gaslini”, con i supereroi del mondo dei fumetti e del cinema e con quelli della vita reale, ossia i carabinieri. Una gradita visita a base di tante uova di Pasqua, colombe e sorrisi da parte dei militari dell’Arma del comando provinciale di Imperia e dei celebri “Supereroi per Voi”, che hanno portato ai bambini e alle bambine ricoverate, oltre che ai loro genitori, un momento di allegria e spensieratezza. In seguito Superman, Thor, Batman e gli altri personaggi frutto della fantasia della Marvel e della DC Comics, insieme ai carabinieri, si sono recati per un altro appuntamento di gioco per i piccoli pazienti del Centro Pediatrico di Riabilitazione Motoria al Palasalute del capoluogo, dispensando anche in questo caso allegria, abbracci e tanto cioccolato.

