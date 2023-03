Juniores, Finale. La carica di Costantino e Stagnaro in vista dei playoff: “Giocheremo per vincere, meritiamo emozioni del genere”

Finale Ligure. Concludere la regular season al primo posto era diventato un obiettivo primario all’interno del giovane organico giallorossoblù. Dopo il controsorpasso alla Genova Calcio effettuato ad Imperia settimana scorsa, l’ultimo sforzo da compiere per questo primo step era rappresentato dalla sfida casalinga odierna contro il Ceriale. Con un 2 -0 firmato Stagnaro e Oliveri, ecco che la squadra di Pietro Saccone è riuscita nel suo intento e si andrà a giocare la semifinale dei playoff contro il Rivasamba, seconda classificata nel Girone B.

Si inizierà tra una settimana, un avvio lampo e che quindi non lascerà spazio all’euforia per troppo tempo, ma i componenti della rosa non potranno mai cancellare la felicità di essere arrivati fino a quel punto. E come sottolineano capitan Lorenzo Costantino e l’attaccante Andrea Stagnaro, molto legati sin da bambini come del resto la stragrande maggioranza della squadra, la spinta è stata data proprio dal gruppo stesso.

» leggi tutto su www.ivg.it