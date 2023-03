La Pro Recco ha vita facile in casa dell’Ortigia: 5 a 15

Siracusa. La Pro Recco vince anche a Siracusa, in casa dell’Ortigia terza forza del campionato: finisce 5-15 alla Caldarella la ventunesima giornata di Serie A1. Ancora una grande prova difensiva dei campioni d’Italia che lasciano gli avversari senza gol per sedici minuti dopo il 3-3 siglato da Ferrero a metà del primo tempo. Tre reti a testa per Zalanki ed Echenique.

Zalanki protagonista in avvio di gara: l’ungherese porta subito in vantaggio i biancocelesti capitalizzando il primo uomo in più della partita, poi trasforma il rigore dell’1-2 conquistato da Hallock. La Pro Recco va sul +2 con la controfuga di Fondelli, ma a metà tempo si fa rimontare: Di Luciano da posizione quattro e Ferrero mettono il match in equilibrio. Un doppio schiaffo che non tramortisce i campioni d’Italia, che abbassano la saracinesca e sorpassano di nuovo: Ivovic da posizione due e Di Fulvio, solo contro Tempesti dopo un controfallo fischiato a Ferrero, permettono ai biancocelesti di chiudere sul 3-5 alla sirena.

