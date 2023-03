Mbala Nzola affaticato, lascia la nazionale e torna in Italia

Rientro alla Spezia anticipato per Mbala Nzola. Il capocannoniere dello Spezia ha lasciato in queste ore il ritiro della nazionale angolana e si appresta a rientrare in Italia dopo aver lamentato un affaticamento a seguito della partita contro il Ghana di giovedì scorso, persa per 1-0. L’attaccante ha già avvertito il club aquilotto della circostanza e sarà di nuovo in città nelle prossime ore.

Lunedì, giorno in cui avrebbe dovuto giocare Angola-Ghana, sarà valutato dallo staff medico per sincerarsi sul suo stato di salute. La speranza è che non si tratti di nulla di particolarmente grave. In ogni caso, essendo squalificato per la partita del 5 aprile contro la Salernitana, Nzola non ha necessità di forzare i tempi. La sua presenza in Fiorentina-Spezia di sabato 8 aprile non è al momento in discussione.

