Messa del Precetto Pasquale Interforze a Genova: l’appello dell’arcivescovo Tasca per la pace

Genova. Ieri mattina a Genova, nella Cattedrale di San Lorenzo, si è tenuta la celebrazione del Precetto Pasquale Interforze, per i militari di ogni ordine e grado e i componenti delle Forze di Polizia, in servizio nell’ambito territoriale della provincia di Genova.

La SS. Messa è stata presieduta dall’Arcivescovo di Genova, Mons. Marco Tasca, con la Concelebrazione di tutti i cappellani Militari della Liguria; alla funzione hanno anche preso parte il Prefetto di Genova e le più alte cariche militari e civili cittadine, oltre alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Al termine delle funzioni il Generale dell’Arma dei Carabinieri Maurizio Ferla, comandante della Legione Carabinieri Liguria, ha rivolto un augurio e un saluto a tutti i presenti; anche monsignor Tasca ha ricordato ai convenuti l’appello per la pace di Papa Francesco: “mi pare che il Santo Padre sia l’unico in tutto il mondo che sta combattendo per la pace; il Papa dice sempre che la guerra è una cosa stupida; non so se noi siamo convinti di questo: che la guerra è una cosa stupida che fa male a tutti quindi il richiamarci tutti al buonsenso che la guerra non ci porta a niente, allora davvero non è possibile che nel 2023 non possiamo trovare delle strade per trovare una pace giusta. Io credo che sia davvero l’augurio e l’auspicio che faccio a tutti i potenti della terra perché sentano che è possibile la pace e quindi la vogliano con coraggio”.

