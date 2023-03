Occhi, che sanno vedere

“Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s’era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai s’era potuta riconoscere così”.*

Gli sguardi, gli occhi… quante cose sanno comunicare e quante cose si comprendono attraverso gli occhi.

Dietro agli occhi c’è sempre una storia, e vi è celato il mondo intero.

Un mondo di dolori, passioni, speranze, gioie, successi e fallimenti. Il mondo di una persona, racchiuso tra il vitreo e il cristallino.

Ma poi, di grazia, chi lo ha detto che si ama con il cuore? Un cuore innamorato batte velocemente ma gli occhi, Dio gli occhi… gli occhi sanno spogliarti.

Sanno andare oltre i vestiti, oltre la pelle e i muscoli e ti arrivano lì, in fondo all’anima, dove rimani incatenato, per un attimo che se non è “per sempre” risulta comunque eterno. Due occhi che si cercano non fanno rumore ma sanno trovarsi, sempre. Sanno arrivare all’essenza più vera, quella che non ha filtri e non inganna.

Non è poi così vero che l’essenziale è invisibile agli occhi. L’essenziale è invisibile agli occhi che guardano, ma non a quelli che sanno vedere.

“Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fan scordare le parole, confondono i pensieri”.**

È così che talvolta ci si volta le spalle, volgendo lo sguardo in direzioni opposte, in quella che diventa una spirale di dolore.

Perché non tutti sanno vedere e interpretare correttamente ciò che vedono, anche se magari lo vogliono fortemente.

Si vede attraverso la propria storia, le proprie esperienze, si mettono avanti, anche inconsapevolmente, i propri desideri e i propri bisogni.

Ma la vita a volte è beffarda, ti mette davanti due occhi da guardare nei quali leggi, e trovi, tutto quello che hai cercato.

Quindi, riflettendo, non è beffarda ma generosa questa vita che improvvisamente ti da, inaspettatamente, quello di cui hai bisogno.

Perché magari gli altri occhi ti dicono esattamente quello che senti e che volevi da sempre sentirti dire, ma le parole non sempre sanno arrivare.

A volte per imperizia, ignoranza, a volte la fretta, a volte una linea telefonica disturbata, un equivoco o una sfumatura riescono a cancellare la profondità di uno sguardo.

Chissà, forse comunicare sarebbe infinitamente più facile se si potesse farlo solo attraverso gli sguardi. Probabilmente ci sarebbe risparmiata la quota di dolore inutile, quella data dagli equivoci di una comunicazione adulterata dal nostro modo di essere.

Invece non ci capiamo e ci voltiamo le spalle, ognuno avviluppato nella propria spirale di dolore e frustrazione e rimaniamo così, spalla a spalla perché lontani davvero non riusciamo a stare, ma con occhi che guardano in direzioni opposte, perché la vita ci ha incastrato in tempi e storie che non sempre si muovono in sincrono.

*Italo Calvino, Il barone rampante

** Lucio Dalla, Caruso

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com