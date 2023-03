Oltre la distanza maratona sui sentieri del Parco, il racconto di Sciacchetrail

I colori fluo degli abbigliamenti sportivi invadono i borghi delle Cinque Terre: è il fine settimana di Sciacchetrail. La quotidianità delle cerimonie di paese è spezzata dai turisti per sport dalle gambe magre e scattanti in tuta tecnica: tra matrimoni, catechismi e i soliti “travaggi” nell’orto sono trecento gli atleti sorteggiati che hanno percorso il tragitto ad anello di 47 km da Monterosso a Riomaggiore e ritorno sui sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

«Sono troppo felice: hanno sorteggiato sia me che mio figlio», sorridono due atleti veronesi. Entrambi cadono lungo il percorso a tagliano la linea del traguardo con il sangue come addizionale trofeo.

Qualcuno si ferma prima: i crampi delle prime gare di stagione non lasciano scampo. Elena è venuta dalla Spagna, arriva dopo sette ore e non riesce a parlare. Vicino a lei un’atleta torinese segue il ritmo della musica, scalzata e non ancora stanca: «Ogni gara vale la pena di essere vissuta. Io le corro una volta e basta, c’è ne sono talmente tante! Questa è la mia seconda Sciacchetrail, durante la prima non stavo bene e volevo correrla con il sorriso».

Quest’anno i sorrisi si sono visti in live streaming: la regia di Sciacchetrail ha seguito i concorrenti con telecamere posizionate in punti strategici, droni, go-pro.

«Era ciò che volevamo: il racconto della verticalità dei sentieri delle Cinque Terre», commenta Nicola Bordoni, con Christine Godfrey inventore del format Sciacchetrail.

