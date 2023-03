Pallanuoto M/ Il Sori supera il Lavagna, determinante l’ultimo tempo (7-11)

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori. Di Matteo Nania

Entusiasmante vittoria per la FuturEnergy RN Sori che nella diciassettesima giornata di campionato supera il Lavagna 90 per 7 a 11.

Partono subito all’ attacco i granata con la rete in superiorità numerica di Navone ma i padroni di casa recuperano e superano con Pedroni e Cukno. La rete sul finire del tempo di Penco riporta il risultato sul momentaneo pareggio.

I sigilli di Cocchiere e Mugnaini aprono il secondo periodo di gioco ma Cimarosti insegue e realizza su rigore. Ancora una rete per il capitano sorese porta il Sori sul 3 a 5.

La rete di Villa apre il terzo quarto ma il Lavagna rimonta e supera con Pedroni, Cukno e la doppietta di Magistrini.

L’ ultimo tempo è assolo granata: le reti di Villa, Mugnaini e di Giordano (2) proiettano il team sorese saldamente al comando del match. Il rigore trasformato da G.Benvenuto fissa il risultato finale sul 7 a 11.

Così il numero sette granata:” La vittoria con il Lavagna, oltre ad essere fondamentale per la corsa ai playoff, ci offre degli importanti punti di riflessione. Il primo è che se giochiamo da vera squadra dall’inizio alla fine possiamo lottare contro chiunque; il secondo, che è una conseguenza del primo, è che possiamo fare belle partite anche al di fuori della nostra piscina di casa.”

