Pieve di Teco, gli Urban Theory scelgono il Teatro Salvini come set del loro nuovo video

Pieve di Teco. Sono giovani, intraprendenti e sicuramente instancabili. Gli Urban Theory al secolo Jessica De Maria di Vallecrosia, Fabiano Paglieri di Sanremo, Leonardo Sigona di Vallecrosia, Riccardo Marano di Albenga, Lorenzo Piantoni di Vallecrosia e Davide Sala di Sanremo, hanno scelto il Teatro Salvini come set per un video musicale in collaborazione con l’Orchestra dell’Accademia Bizantina di Ravenna. La crew dance, con 22 milioni di follower in tutto il mondo, ha reinterpretato un brano dell’Orchestra che sarà pubblicata il prossimo 30 marzo sui loro canali social. Un progetto culturale che mira a restituire ricchezza, vitalità alla musica barocca portandola fuori dai tradizionali spazi di ascolto creando così una sinergia artistica tra la musica moderna dei giorni nostri e la musica antica.

«Gli ultimi anni sono stati belli trafficati- raccontano non appena terminate le riprese- impegnativi, turbolenti e di fuoco. Non ci aspettavamo tutto questo successo, è iniziato per gioco e poi è decollato tutto e abbiamo iniziato a rincorrere le nostre vite, però oggi siamo felici del risultato ottenuto». Successo sì ma anche tante ore di allenamento. «Viviamo praticamente insieme- scherzano i ragazzi- ci alleniamo all’incirca otto ore al giorno e per l’immediato futuro qualcosa bolle in pentola non possiamo dire ancora niente, però possiamo anticipare che quest’estate non saremo qui in Italia ma negli Stati Uniti a Los Angeles e passeremo due mesi lì».

